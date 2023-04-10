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Сегодня, 11:12

Полузащитник «Вильярреала» Баэна обратился в полицию после нападения игрока «Реала»

Мария Гусева
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Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление в полицию на хавбека «Реала» Федерико Вальверде, сообщается на официальном сайте «желтой субмарины».

Ранее Marca сообщала, что игрок сливочных ударил Баэну на парковке из-за издевок над едва не погибшим ребенком уругвайского хавбека.

Сам Баэна отрицает издевки над новорожденным ребенком Вальверде.

«Вильярреал» выступает против любого акта насилия, твердо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса", — говорится в заявлении клуба.

«Реал» с 59 очками сохраняет второе место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» остается 12 очков. «Вильярреал» с 47 очками поднялся на пятую строчку.

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Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 2 : 2
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 2 : 1
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 1 : 2
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 2 : 0
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 3
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 3 : 3
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 0 : 2
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 2 : 1
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 2
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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