Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»: «Теперь между нами война»
Игрок «Реала» Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поздравил защитника Жюля Кунде с переходом из «Севильи» в «Барселону».
В четверг, 28 июля, каталонский клуб объявил о достижении соглашения по трансферу 23-летнего француза.
«Поздравляю, брат. Теперь между нами война», — написал полузащитник в соцсетях.
В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Защитник является партнером Тчуамени в сборной Франции.
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17
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18
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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|14.08
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Валенсия – Жирона
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Атлетик – Мальорка
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