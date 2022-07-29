Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»: «Теперь между нами война»

Игрок «Реала» Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поздравил защитника Жюля Кунде с переходом из «Севильи» в «Барселону».

В четверг, 28 июля, каталонский клуб объявил о достижении соглашения по трансферу 23-летнего француза.

«Поздравляю, брат. Теперь между нами война», — написал полузащитник в соцсетях.

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Защитник является партнером Тчуамени в сборной Франции.