Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сменил агента, чтобы форсировать трансфер в другой клуб
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио решил сменить агента, который ведет его дела, сообщает Marca.
Он намерен покинуть мадридский клуб, однако переговоры с потенциальными покупателями до этого заканчивались ничем.
Контракт Асенсио с «галактикос» заканчивается летом следующего года, и для «Реала» нынешнее межсезонье — последний шанс заработать на трансфере полузащитника.
В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
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5
|Бетис
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|Р. Сосьедад
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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