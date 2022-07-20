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Сегодня, 15:53

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сменил агента, чтобы форсировать трансфер в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио решил сменить агента, который ведет его дела, сообщает Marca.

Он намерен покинуть мадридский клуб, однако переговоры с потенциальными покупателями до этого заканчивались ничем.

Контракт Асенсио с «галактикос» заканчивается летом следующего года, и для «Реала» нынешнее межсезонье — последний шанс заработать на трансфере полузащитника.

В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.

Марко Асенсио
ФК Реал
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