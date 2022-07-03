«Осасуна» подписала вратаря «Леванте» Айтора Фернандеса

«Осасуна» объявила о подписании вратаря «Леванте» Айтора Фернандеса.

31-летний испанец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2025 года.

Айтор Фернандес покинул «Леванте» на правах свободного агента. Голкипер выступал за команду с июля 2018 года, в прошлом сезоне он пропустил 32 гола в 15 матчах, отыграв 3 встречи на ноль.