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Сегодня, 06:23

«Осасуна» подписала вратаря «Леванте» Айтора Фернандеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Осасуна» объявила о подписании вратаря «Леванте» Айтора Фернандеса.

31-летний испанец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2025 года.

Айтор Фернандес покинул «Леванте» на правах свободного агента. Голкипер выступал за команду с июля 2018 года, в прошлом сезоне он пропустил 32 гола в 15 матчах, отыграв 3 встречи на ноль.

Источник: https://twitter.com/caosasuna_en/status/1543165178392584192
Футбол
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