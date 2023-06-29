Полузащитник «Барселоны» Кессье попросит клуб отпустить его бесплатно
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, которым активно интересуется саудовский «Аль-Ахли», попросит руководство сине-гранатовых отпустить его в новую команду бесплатно, сообщает Sport.
По информации издания, cаудовцы готовы выплатить 26-летнему футболисту большой подписной бонус, если он перейдет в команду на правах свободного агента. «Барселона» планирует выручить с продажи Кессье, чтобы у них получилось подписать хавбека «Интера» Марсело Брозовича.
Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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12
|Севилья
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13
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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|13.08
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Вильярреал – Бетис
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