Кессье может перейти в «Челси» или «Аль-Ахли»
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к уходу из команды, сообщает Relevo.
По информации источника, «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии уже сделал каталонцам предложение по 26-летнему ивуарийцу. Кроме того, интерес к Кессье проявляет «Челси»" - футболист нравится новому главному тренеру лондонцев Маурисио Почеттино.
Кессье выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
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38 тур
|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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