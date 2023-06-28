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Сегодня, 18:42

Кессье может перейти в «Челси» или «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к уходу из команды, сообщает Relevo.

По информации источника, «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии уже сделал каталонцам предложение по 26-летнему ивуарийцу. Кроме того, интерес к Кессье проявляет «Челси»" - футболист нравится новому главному тренеру лондонцев Маурисио Почеттино.

Кессье выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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