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Торрес: «У «Барселоны» сложный период. Нам нужно было сделать все ради выхода в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Торрес оценил прошедший сезон
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес оценил прошедший сезон. По словам 22-летнего испанца, год для него получился сложным из-за серьезной травмы.

«Это был сложный сезон, потому что сначала у меня было серьезное повреждение, — приводит слова Торреса COPE. — В «Барселону» я перешел с энтузиазмом. Мы немного изменили ситуацию и смогли выйти в Лигу чемпионов, но закончили сезон мы не лучшим образом«.

Полузащитник отметил, что у каталонского клуба сложный период.

«Я знал, куда переходил. У «Барселоны» сложный период. Нам нужно было сделать все ради выхода в Лигу чемпионов. Иначе это был бы провал. Мы смогли достичь этой цели. Теперь нужно думать о следующем сезоне и стараться брать трофеи», — сказал он.

В сезоне-2021/22 «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/futbol-seleccion/noticias/entrevista-ferran-torres-partidazo-cope-07-06-22-20220607_2128791
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