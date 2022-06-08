Торрес: «Я несколько раз мог перейти в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал, что несколько раз получал предложения от «Реала». 22-летний испанец перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» 1 января 2022 года.

«Я несколько раз мог перейти в «Реал», — приводит слова Торреса COPE. — Но тогда мы решили, что это не совсем подходящий момент. Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в составе «Валенсии». Думаю, тогда и так все шло хорошо. Остальные три предложения поступали, когда я был еще младше. В таком возрасте важно быть ближе к дому. Мы решили, что нужно продолжать карьеру рядом с семьей».

В прошедшем сезоне полузащитник забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 25 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.