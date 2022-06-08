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Торрес: «Я несколько раз мог перейти в «Реал»

Торрес рассказал, что несколько раз получал предложения от «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал, что несколько раз получал предложения от «Реала». 22-летний испанец перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» 1 января 2022 года.

«Я несколько раз мог перейти в «Реал», — приводит слова Торреса COPE. — Но тогда мы решили, что это не совсем подходящий момент. Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в составе «Валенсии». Думаю, тогда и так все шло хорошо. Остальные три предложения поступали, когда я был еще младше. В таком возрасте важно быть ближе к дому. Мы решили, что нужно продолжать карьеру рядом с семьей».

В прошедшем сезоне полузащитник забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 25 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/futbol-seleccion/noticias/entrevista-ferran-torres-partidazo-cope-07-06-22-20220607_2128791
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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