Анчелотти считает Жезуса альтернативой Мбаппе. Тренер общался с нападающим о возможном переходе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти связался с нападающим «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом и сообщил, что заинтересован в его переходе в мадридский клуб, сообщает GOAL Brasil.

По информации источника, Анчелотти считает 25-летнего бразильца альтернативой нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.

Отмечается, что нападающий хотел бы перейти в мадридский клуб и не планирует оставаться в «Манчестер Сити», о чем сообщил главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

При этом английский клуб хочет получить за Жезуса 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жезус забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.