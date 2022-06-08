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Анчелотти считает Жезуса альтернативой Мбаппе. Тренер общался с нападающим о возможном переходе в «Реал»

Анчелотти хочет видеть нападающего «Манчестер Сити» Жезуса в «Реале»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти связался с нападающим «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом и сообщил, что заинтересован в его переходе в мадридский клуб, сообщает GOAL Brasil.

По информации источника, Анчелотти считает 25-летнего бразильца альтернативой нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.

Отмечается, что нападающий хотел бы перейти в мадридский клуб и не планирует оставаться в «Манчестер Сити», о чем сообщил главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

При этом английский клуб хочет получить за Жезуса 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жезус забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.goal.com/br/not&#237;cias/real-madrid-faz-contato-por-gabriel-jesus-tambem-na-mira-do/blta09bca98e84814a9
Габриэл Жезус
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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