Пике встал на защиту Вальверде

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что далеко не каждый тренер смог завоевать за два сезона столько титулов, сколько главный тренер испанской команды Эрнесто Вальверде.

— Немногие тренеры выиграли две Лиги и один Кубок в своих первых двух сезонах, — цитирует As Вальверде. Его сильно критикуют за вылет из плей-офф Лиги чемпионов, но у него колоссальный опыт и, думаю, ему не стоит волноваться. У нас в команде много ветеранов и мы поможем ему сделать шаг вперед. В субботу у нас очень сложный матч в Хетафе, и пришло время победить в гостях.

После 6 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 5-е место с 10 очками, при том, что три команды, опережающие каталонскую команду в турнирной таблице, еще не играли в 6-м туре.

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