Пике — о завершении карьеры: «Я не скучаю. Сейчас я живу совершенно другой жизнью»

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих эмоциях после завершения игровой карьеры.

«Я не скучаю по этому. Это очень странное чувство. Как будто прошла целая жизнь, а я теперь живу совершенно другой», — приводит слова Пике Som I Serem FCB.

36-летний испанец завершил свою карьеру 1 января 2023 года.

Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.