Мората назначен новым капитаном сборной Испании

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората назначен новым капитаном национальной команды.

По информации испанских СМИ, Мората получил повязку из-за наибольшего числа проведенных матчей за национальную команду, он сыграл в 61 встрече.

Экс-капитан «красной фурии» Серхио Бускетс завершил национальную карьеру после чемпионата мира-2022.

Сборная Испании сыграет в квалификации Евро-2024 против Норвегии (25 марта) и Шотландии (28 марта).