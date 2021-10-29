Впервые за 40 лет две команды не выиграли ни одного матча за первые 11 туров ла лиги

В четверг, 28 октября, завершился 11-й тур чемпионата Испании. Как сообщает Opta, в лиге повторен антирекорд сезона-1980/81.

Впервые за 40 лет в ла лиге две команды не одержали ни одной победы после 11 туров. «Леванте» и «Хетафе» пока не выгрывали в этом сезоне. Они занимают 19-е и 20-е места в таблице соответственно.

Напомним, в сезоне-1980/81 «Саламанка» и «Альмерия» не одержали ни одной победы за первые 11 туров.