Пике надеется, что Дембеле продлит контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны Жерар Пике хочет, чтобы нападающий Усман Дембеле продлил контракт с клубом.

«Я бы хотел, чтобы он продлил контракт с клубом. Он важный игрок для Хави, и мы в восторге от него», — приводит слова Пике Diario Sport со ссылкой на The Wild Project.

30 марта появилась информация, что «Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с Дембеле. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

24-летний Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.