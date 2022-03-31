Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:41

Бензема и Менди вернулись в общую группу «Реала» и могут сыграть с «Сельтой»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Ферлан Менди могут принять участие в следующем матч команды.

Как сообщает Marca, футболисты приступили к тренировкам в общей группе мадридской команды. Также вернулся Гарет Бэйл, ранее выбывший из строя из-за мышечного дискомфорта.

Отмечается, что Бензема и Менди могут принять участие в матче против «Сельты» 2 апреля в чемпионате Испании, но главная цель — набрать кондиции перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

Напомним, что оба игрока пропустили встречу 29-го тура с «Барселоной» (0:4) из-за повреждений.

«Реал» сыграет в гостях с «Сельтой» 2 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Матч мадридской команды против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 6 апреля в Лондоне.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/03/31/6245c863ca47411d3d8b45c5.html
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
ФК Челси
Ферлан Менди
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить здоровью
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» хочет в следующем году купить игрока «Лейпцига» Ольмо
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости