Бензема и Менди вернулись в общую группу «Реала» и могут сыграть с «Сельтой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Ферлан Менди могут принять участие в следующем матч команды.

Как сообщает Marca, футболисты приступили к тренировкам в общей группе мадридской команды. Также вернулся Гарет Бэйл, ранее выбывший из строя из-за мышечного дискомфорта.

Отмечается, что Бензема и Менди могут принять участие в матче против «Сельты» 2 апреля в чемпионате Испании, но главная цель — набрать кондиции перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

Напомним, что оба игрока пропустили встречу 29-го тура с «Барселоной» (0:4) из-за повреждений.

«Реал» сыграет в гостях с «Сельтой» 2 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Матч мадридской команды против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 6 апреля в Лондоне.