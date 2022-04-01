Мадридский «Реал» подписал защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, сообщает официальный сайт «горняков».

18-летний бразилец будет выступать на «сливочных» на правах аренды до конца сезона-2022/23. «Реал» будет иметь право выкупа футболиста за 18 миллионов евро.

Тобиас перешел в «Шахтер» из бразильского «Интернасьонала» в январе 2022 года за шесть миллионов евро. Футболист не провел ни одного официального матча за «горняков».