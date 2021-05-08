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Пике: «А «Реал» когда-нибудь выигрывал 4 матча подряд?»

21:17
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Ничья «Барселоны» и «Атлетико» (0:0) снизила шансы обеих команд на завоевание титула чемпиона Испании. В воскресенье вечером «Реал» может выйти на вершину турнирной таблицы примеры. Это случится, если мадридцы обыграют дома «Севилью».

Учитывая сложившуюся турнирную ситуацию, именно «Реал» держит в своих руках судьбу чемпионства. Если команда Зинедина Зидана выиграет четыре оставшихся матча, то она завоюет титул.

«Реал»? А они когда-нибудь выигрывали 4 матча подряд? Думаю у нас будут шансы, если мы выиграем оставшиеся три поединка», — сказал защитника «Барсы» Жерар Пике Cadena SER.

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