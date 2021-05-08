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«Атлетико» сыграл вничью с «Барселоной» и остался на первом месте в ла лиге

19:07
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Мадридский клуб набрал 77 очков и остался на первом месте. У «Барсы» 75 очков и вторая позиция. Третьим идет «Реал» — 74 очка, у команды в запасе матч против «Севильи», который состоится завтра, 9 мая.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

«Барселона» — «Атлетико» — 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 46), Дест (Сержи Роберто, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри (У.Дембеле, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Кондогбья, 73), Лемар (Сауль, 13. Жоау Феликс, 67).

Предупреждения: Сауль, 35. Фелипе, 46. Мориба, 58. Коке, 65. Пике, 82. Жорди Альба, 82.

Судья: Матеу Лаос.

8 мая. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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