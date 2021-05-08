«Атлетико» сыграл вничью с «Барселоной» и остался на первом месте в ла лиге
«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Мадридский клуб набрал 77 очков и остался на первом месте. У «Барсы» 75 очков и вторая позиция. Третьим идет «Реал» — 74 очка, у команды в запасе матч против «Севильи», который состоится завтра, 9 мая.
Чемпионат Испании
Ла лига
35-й тур
«Барселона» — «Атлетико» — 0:0
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 46), Дест (Сержи Роберто, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри (У.Дембеле, 75).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Кондогбья, 73), Лемар (Сауль, 13. Жоау Феликс, 67).
Предупреждения: Сауль, 35. Фелипе, 46. Мориба, 58. Коке, 65. Пике, 82. Жорди Альба, 82.
Судья: Матеу Лаос.
8 мая. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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