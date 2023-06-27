Первый тренер Иосифова допустил, что футболист может из «Вильярреала»
Первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова Владимир Парусов допустил, что российский футболист может уйти из испанского клуба.
«Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Все возможно. Есть вариант, что Никита уйдет из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока. В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе», — приводит слова Парусова Sport24.
22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол. Его соглашение с испанской командой рассчитано до 2026 года.
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12
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|0
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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19
|Лас-Пальмас
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
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|13.08
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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