Полузащитник «Вильярреала» Парехо хочет перейти в «Барселону»
Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Relevo.
По информации источника, главный тренер каталонцев Хави еще зимой связывался с игроком.
Сообщается, что клуб готов отпустить игрока бесплатно этим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2024 года.
34-летний Парехо хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Также у игрока напряженные отношения с наставником «Вильярреала» Кике Сетьеном.
В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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15
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16
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17
|Альмерия
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18
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19
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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