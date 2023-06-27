Денис Суарес станет игроком «Вильярреала»

Полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Последняя команда испанца — «Эспаньол», он провел там полгода на правах аренды из «Сельты».

Суарес является воспитанником каталонской «Барселоны». Также хавбек выступал в «Арсенале».

В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 18 матчей за «Эспаньол» и не отличился результативными действиями.