Денис Суарес станет игроком «Вильярреала»
Полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Последняя команда испанца — «Эспаньол», он провел там полгода на правах аренды из «Сельты».
Суарес является воспитанником каталонской «Барселоны». Также хавбек выступал в «Арсенале».
В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 18 матчей за «Эспаньол» и не отличился результативными действиями.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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