«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Реалу» по Варану
17:06
«Манчестер Юнайтед» сделал стартовое предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов за центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана, но «сливочные» потребуют 80 миллионов, сообщает The Times.
«Ман Юнайтед» может упустить Варана после того, как «Реал» начал переговоры с центральным защитником Франции о новом контракте после ухода Серхио Рамоса из мадридского клуба.
Нынешний контракт 28-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года. В «Реале» игрок выступает с 2011 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
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