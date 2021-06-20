«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Реалу» по Варану

«Манчестер Юнайтед» сделал стартовое предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов за центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана, но «сливочные» потребуют 80 миллионов, сообщает The Times.

«Ман Юнайтед» может упустить Варана после того, как «Реал» начал переговоры с центральным защитником Франции о новом контракте после ухода Серхио Рамоса из мадридского клуба.

Нынешний контракт 28-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года. В «Реале» игрок выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.