Месси согласовал новый личный контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира.

«Сделка оформлена и подтверждена. Месси согласовал условия продления личного контракта с «Барселоной». Лео и «Барса» — никогда не заканчивающаяся история», — написал Скира.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.