Перес: «Реал» вступает в новую эру с тренером, который очень хорошо знает наш клуб»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Испании.

«Я очень рад, что мы выиграли наш первый титул в этом сезоне и очень хорошо стартовали. Это большое удовлетворение. Этот титул много значит. Мы внесли некоторые изменения и вступаем в новую эру с тренером, который очень хорошо нас знает. Мы также изменили защиту, и на сегодняшний день это дает очень хороший результат. Мы счастливы, потому что нашли новый курс, который мы и хотели найти, а именно побеждать», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.