Марселино — о втором голе «Реала»: «Как по мне, пенальти не было»

Главный тренер «Атлетика» Марселино подвел итоги финала Суперкубка Испании против «Реала» (0:2).

«Должен сказать, что пенальти, когда «Реал» повел со счетом 2:0, как по мне, не было. Был назначен этот судья, больше мне нечего сказать. Нам нужно было больше беспокоить «Реал» в их штрафной. Нам грустно, но мы не разочарованы», — приводит слова Марселино Marca.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.