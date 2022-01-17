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Сегодня, 02:50

Марселино — о втором голе «Реала»: «Как по мне, пенальти не было»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Атлетика» Марселино подвел итоги финала Суперкубка Испании против «Реала» (0:2).

«Должен сказать, что пенальти, когда «Реал» повел со счетом 2:0, как по мне, не было. Был назначен этот судья, больше мне нечего сказать. Нам нужно было больше беспокоить «Реал» в их штрафной. Нам грустно, но мы не разочарованы», — приводит слова Марселино Marca.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
0
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 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
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 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
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 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
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 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
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 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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 1 : 2
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Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
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Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
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Хетафе – Гранада
 - : -
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Атлетико – Леванте
 - : -
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 - : -
31.05 00:00
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