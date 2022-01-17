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Сегодня, 07:35

Перес: «Модрич в завидной форме и достоин снова выиграть «Золотой мяч»

Сергей Разин
корреспондент

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал игру Тибо Куртуа и Луки Модрича в финале Суперкубка Испании.

«Не желая хвастаться, каждый из них на своей позиции — лучшие в мире. У нас лучший вратарь, а Модрич в завидной форме и достоин снова выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Модрич был признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

Лука Модрич
Тибо Куртуа
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
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 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
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 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
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 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
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 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
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 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
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 - : -
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 - : -
19.01 23:30
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 - : -
20.01 21:00
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 - : -
16.02 21:00
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31.05 00:00
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 - : -
31.05 00:00
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Бетис

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Карим Бензема

Карим Бензема

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