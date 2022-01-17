Перес: «Модрич в завидной форме и достоин снова выиграть «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал игру Тибо Куртуа и Луки Модрича в финале Суперкубка Испании.

«Не желая хвастаться, каждый из них на своей позиции — лучшие в мире. У нас лучший вратарь, а Модрич в завидной форме и достоин снова выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Модрич был признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.