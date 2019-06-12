Перес подчеркнул, что с Йовича будет большой спрос в "Реале"

Президент "Реала" Флорентино Перес выступил с речью на презентации нападающего Луки Йовича. Мадридцы заключили контракт с 21-летним сербом на шесть лет – до конца июня 2025 года. Ранее форвард прошел медобследование в клубе.

– Добро пожаловать в Мадрид, добро пожаловать в ваш дом, Лука. Ты приехал из "Айнтрахта" – замечательного коллектива. Но в новой команде спрос намного больше. Это один из самых великих клубов мира. Йович выбрал "Реал", потому что хочел расти. Им интересовались несколько клубов Европы, но он выбрал нас. Мы приветствуем одного из лучших нападающих в "Реале", кто исполнил свою мечту, – приводит слова Переса El Mundo Deportivo.

🔴🎙️Jovic: "Estoy ilusionado y seguro haber tomado la mejor decisión. Trabajaré duro para ganar títulos con el Madrid”. pic.twitter.com/Ff4IEZBHgI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 июня 2019 г.

Йович прошел медобследование в "Реале". Фото