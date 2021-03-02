Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Перди вернулся в общую группу «Барсы» через несколько дней после получения травмы

14:38
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Педри 2 марта вернулся в общую группу команды, утверждает Diario Sport.

По данным источника, 18-летний футболист вернулся к тренировкам через несколько дней после повреждения. Сообщалось, что он пропустит до 3 недель.

В чемпионате Испании Педри провел 25 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Завтра, 3 марта, «Барселона» сыграет с «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первую встречу каталонская команда проиграла со счетом 0:2.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир