Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Экс-президента «Барселоны» временно отпустили на свободу

15:01
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
Теги:

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, арестованный в понедельник, 1 марта, в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом из-под стражи, сообщает Marca.

Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, «открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе». Оба задержанных «воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении».

1&nbsp;марта. Барселона. Полицейские у&nbsp;офиса &laquo;Барселоны&raquo;.Жесть в «Барселоне»: в клубном офисе идут обыски, экс-президент и гендиректор арестованы

По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир