Экс-президента «Барселоны» временно отпустили на свободу

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, арестованный в понедельник, 1 марта, в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом из-под стражи, сообщает Marca.

Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, «открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе». Оба задержанных «воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении».

По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года.