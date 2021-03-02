Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бывший президент «Барселоны» был доставлен в полицейский участок для дачи показаний

14:15
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
Теги:

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу 2 марта был доставлен в полицейский участок для дачи показаний, сообщает Marca.

Задержания функционеров связаны с обысками, которые прошли в главном офисе каталонцев 1 марта. В феврале 2020 года бывшее руководство клуба создало компанию, целью которое было оклеветать людей, критикующих Бартомеу.

Тогда в медиа появилась информация, что компания I3 Ventures работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях, публикуя с разных аккаунтов посты в его поддержку и критику в адрес игроков, включая Лионеля Месси.

В октябре 2020 года Бартомеу ушел в отставку. Выборы нового президента состоятся 7 марта.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир