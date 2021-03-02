Бывший президент «Барселоны» был доставлен в полицейский участок для дачи показаний

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу 2 марта был доставлен в полицейский участок для дачи показаний, сообщает Marca.

Задержания функционеров связаны с обысками, которые прошли в главном офисе каталонцев 1 марта. В феврале 2020 года бывшее руководство клуба создало компанию, целью которое было оклеветать людей, критикующих Бартомеу.

Тогда в медиа появилась информация, что компания I3 Ventures работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях, публикуя с разных аккаунтов посты в его поддержку и критику в адрес игроков, включая Лионеля Месси.

В октябре 2020 года Бартомеу ушел в отставку. Выборы нового президента состоятся 7 марта.