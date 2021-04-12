Пеллегрини прокомментировал ничью «Бетиса» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

«Мы конкурентоспособная команда, можем обыграть кого угодно. Играя так против такой команды, как «Атлетико», мы усиливаем качества «Бетиса», и это то, что меня больше всего радует. Против соперника с отличной тактикой команда не рухнула, мы играли лучше, у нас были очень хорошие шансы», — приводит слова Пеллегрини Marca.

После этого матча «Атлетико» с 67 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на одно очко. «Бетис» с 47 очками — на шестой строчке.