Симеоне ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1).

«Первый тайм был очень хорошим, в первые минуты мы вели игру, у нас были опасные моменты, а затем они забили. Думаю, мы могли причинить им больше вреда во втором тайме. Мы очень довольны игроками, они проделали огромную работу.

Чемпионство? Я не люблю ложь. Мы идем от игры к игре, и я не собираюсь ничего менять. Я люблю этот момент», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 67 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице. Мадридский клуб опережает «Реал» на 1 очко.