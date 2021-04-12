Экс-скаут «Барселоны» рассказал подробности перехода Винисиуса в «Реал»: «Агенты игрока предали нас»

Бывший скаут «Барселоны» Андре Кюри рассказал подробности трансфера форварда Винисиуса Жуниора в «Реал». Предполагалось, что игрок перейдет в каталонский клуб.

«Мы опередили «Реал» и вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше. Его агенты договорились с «Барселоной», но потом они предали нас. Мы были клиентом их компании, были друзьями. Мы бывали на свадьбах друг у друга. Но они в конце концов вонзили нам нож в спину.



За 15 дней до перехода в «Реал» Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», что его кумир — Неймар, что Месси лучше Роналду. Но в «Реале» он уже говорил иначе», — цитирует Кюри Sport.es.

Бразильский полузащитник стал игроком «Реала» в 2018 году. За 20-летнего футболиста мадридский клуб заплатил 45 миллионов евро. На тот момент ему было 16 лет.