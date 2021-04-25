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Пеллегрини прокомментировал ничью «Бетиса» с «Реалом»

02:21
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0).

«Мы сыграли в пятый раз вничью — «Валенсия», «Атлетик», «Атлетико» и сегодня «Реал». Эти ничьи не сильно нас радуют, потому что команда стремится побеждать. У нас была очень слаженная защита, что стало сложностью для мадридцев. Мы значительно улучшили нашу игру во втором тайме», — приводит слова Пеллегрини Marca.

После этого матча «Реал» с 71 очком занимает второе место в чемпионате Испании, «Бетис» с 50 очками — на шестой строчке.

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