Пеллегрини прокомментировал ничью «Бетиса» с «Реалом»
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0).
«Мы сыграли в пятый раз вничью — «Валенсия», «Атлетик», «Атлетико» и сегодня «Реал». Эти ничьи не сильно нас радуют, потому что команда стремится побеждать. У нас была очень слаженная защита, что стало сложностью для мадридцев. Мы значительно улучшили нашу игру во втором тайме», — приводит слова Пеллегрини Marca.
После этого матча «Реал» с 71 очком занимает второе место в чемпионате Испании, «Бетис» с 50 очками — на шестой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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