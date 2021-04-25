Зидан — о матче с «Челси»: «Реал» готов к игре, которая будет самой сложной за весь сезон»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).
«Ясно, что мы потеряли два очка. В обороне мы были очень хороши, но в нападении мы многое упустили. Теперь мы должны сосредоточиться на матче в Лиге чемпионов. В ла лиге мы собираемся бороться до конца. Мы готовы к следующей игре, которая будет самой сложной за весь сезон. Нам не хватало чего-то, чтобы выиграть сегодня, но мы в порядке», — приводит слова Зидана Marca.
После этого матча «Реал» с 71 очком занимает второе место в чемпионате Испании, «Бетис» с 50 очками — на шестой строчке.
Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» пройдет в Мадриде 27 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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