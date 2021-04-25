Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зидан — о матче с «Челси»: «Реал» готов к игре, которая будет самой сложной за весь сезон»

02:02
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).

«Ясно, что мы потеряли два очка. В обороне мы были очень хороши, но в нападении мы многое упустили. Теперь мы должны сосредоточиться на матче в Лиге чемпионов. В ла лиге мы собираемся бороться до конца. Мы готовы к следующей игре, которая будет самой сложной за весь сезон. Нам не хватало чего-то, чтобы выиграть сегодня, но мы в порядке», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» с 71 очком занимает второе место в чемпионате Испании, «Бетис» с 50 очками — на шестой строчке.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» пройдет в Мадриде 27 апреля.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Заткнись, черт возьми!» «Бавария» спасла футбол от Суперлиги, но ей пора спасать себя от внутренних конфликтов
Четыре года назад он мог умереть на поле. История самого молодого тренера в АПЛ
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд