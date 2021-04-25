Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).

«Ясно, что мы потеряли два очка. В обороне мы были очень хороши, но в нападении мы многое упустили. Теперь мы должны сосредоточиться на матче в Лиге чемпионов. В ла лиге мы собираемся бороться до конца. Мы готовы к следующей игре, которая будет самой сложной за весь сезон. Нам не хватало чего-то, чтобы выиграть сегодня, но мы в порядке», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» с 71 очком занимает второе место в чемпионате Испании, «Бетис» с 50 очками — на шестой строчке.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» пройдет в Мадриде 27 апреля.