Педри из-за рецидива травмы выбыл еще на месяц
Полузащитник «Барселоны» Педри выбыл еще на месяц. У футболиста случился рецидив травмы, информирует Sport.es.
Ранее сообщалось, что возвращение 18-летнего хавбека на поле планировалось после паузы на матчи сборных. В этом сезоне Педри провел за «Барсу» лишь 4 матча во всех турнирах.
Напомним, что восстановление Педри форсировали, чтобы он смог сыграть в Лиге чемпионов против «Бенфики» (0:3) 29 сентября. Но уже по ходу матча Педри был заменен из-за повреждения.
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