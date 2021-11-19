Французский журналист обвинил защитника «Реала» Ферлана Менди в сексуальном насилии

Защитник «Реала» Ферлан Менди в прошлом позволял себе сексуальные домогательства с применением силы, утверждает французский журналист Ромен Молина.

Ранее француз следом за вратарем «Челси» Эдуаром Менди высказался по поводу публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.

«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!» — написал Ферлан в Twitter.

На это сообщение ответил французский журналист Ромен Молина. Ретвитнув пост футболиста, он написал: «Полностью согласен с тобой, это возмутительно. Как в том случае, когда мужчина бьет женщину руками и ногами и показывает свой член».

Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied ? une fille apr?s lui avoir montr? son sexe. https://t.co/ioPmmL3vJd — Romain Molina (@Romain_Molina) November 17, 2021

По утверждению журналиста, в 2018 году футболист домогался девушку. Он бил ее руками и ногами после того, как показал свой пенис. Тогда футболист выступал за «Лион». Клуб, по словам Молина, все знал, но скрыл этот факт. Также он сказал, что у футболиста были серьезные проблемы с алкоголем. До этого также его уличили в пьяном вождении автомобиля в Гавре.

Как сообщает Sportskeeda, Молина отметил, что предлагал французским СМИ информацию о Менди, но те отказывались публиковать ее. По его словам, в результате действий футболиста девушка оказалась в отделении неотложной помощи больницы. Инцидент, по его данным, произошел в одном из парижских отелей.