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Французский журналист обвинил защитника «Реала» Ферлана Менди в сексуальном насилии

19:07
Ферлан Менди. Фото Twitter
Ферлан Менди. Фото Twitter
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Защитник «Реала» Ферлан Менди в прошлом позволял себе сексуальные домогательства с применением силы, утверждает французский журналист Ромен Молина.

Ранее француз следом за вратарем «Челси» Эдуаром Менди высказался по поводу публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.

«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!» — написал Ферлан в Twitter.

На это сообщение ответил французский журналист Ромен Молина. Ретвитнув пост футболиста, он написал: «Полностью согласен с тобой, это возмутительно. Как в том случае, когда мужчина бьет женщину руками и ногами и показывает свой член».

По утверждению журналиста, в 2018 году футболист домогался девушку. Он бил ее руками и ногами после того, как показал свой пенис. Тогда футболист выступал за «Лион». Клуб, по словам Молина, все знал, но скрыл этот факт. Также он сказал, что у футболиста были серьезные проблемы с алкоголем. До этого также его уличили в пьяном вождении автомобиля в Гавре.

Как сообщает Sportskeeda, Молина отметил, что предлагал французским СМИ информацию о Менди, но те отказывались публиковать ее. По его словам, в результате действий футболиста девушка оказалась в отделении неотложной помощи больницы. Инцидент, по его данным, произошел в одном из парижских отелей.

Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу состоится 24 января 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Петров все материалы автора

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