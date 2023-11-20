Паулу Барбоза: «Захарян обязательно заиграет в Испании»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Я думаю, что у Захаряна все будет хорошо в Европе, — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы. — Первые три месяца всегда очень непростые — адаптация, языковой барьер, интеграция в культуру. Это всегда сложно для молодого игрока. Но Арсен обязательно заиграет в Испании, у него все впереди — нужно побольше терпения. А талант у Захаряна огромный, сомнений в этом нет».

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом этого года. На данный момент Захарян провел за испанскую команду 10 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом ла лиги рассчитан до 30 июня 2029 года.