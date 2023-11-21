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Маттеус объяснил, почему Беллингему в «Реале» легче играть, чем в «Боруссии»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением об игре полузащитника Джуда Беллингема за «Реал».

«Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, и ему приходилось справляться с большим давлением. Но в «Реале», помимо Беллингема, есть еще семь или восемь игроков того же уровня, хотя и другого типа. Так что, возможно, в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», — сказал Маттеус.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. Его контракт с мадридской командой рассчитан до 2029 года.

За «Реал» 20-летний футболист провел 14 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://talksport.com/football/1647751/jude-bellingham-real-madrid-borussia-dortmund-lothar-matthaus/
Джуд Беллингем
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
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Джуд Беллингем

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Диего Рико

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