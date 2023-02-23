Хави признался, что не удивлен результатами Артеты в «Арсенале»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о работе Микеля Артеты, возглавляющего «Арсенал».

«Меня не удивляют достижения Артеты во главе «Арсенала». Я работал ассистентом Гвардиолы, а также был центральным полузащитником «Барселоны» — эти два фактора уже дают ему преимущество. У меня всегда было ощущение, что он преуспеет в роли тренера», — цитирует Goal наставника сине-гранатовых.

«Арсенал» на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, на два очка опережая «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.