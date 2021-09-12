Черышев заменен из-за травмы в матче с «Осасуной»
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и был заменен в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны».
На 45+3-й минуте россиянина заменил Димитри Фулькье. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
По ходу второго тайма «Валенсия» ведет 3:1. 30-летний россиянин в текущем сезоне провел четыре матча в ла лиге. В его активе один голевой пас.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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