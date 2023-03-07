«Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Сельту»

«Осасуна» в матче 24-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.

Ранее хозяева вышли в финал Кубка Испании, обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

После этого матча «Осасуна» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сельта» с 28 очками — на 12-й строчке.