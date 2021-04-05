Опубликован протокол судьи Давида Медье Хименеса с матча «Кадис» — «Валенсия» (2:1) в 29-м туре чемпионата Испании.

Матч, который прошел 4 апреля, был прерван на 25 минут из-за расистского скандала. Стало известно, что причиной инцидента стали осокорбления на расовой почве.

«На 29-й минуте я прервал игру из-за конфликта игроков обеих команд. Игрок «Валенсии» Муктар Диакаби после того, как получил желтую карточку за споры с соперником, сказал мне следующее: «Он назвал меня черным дерьмом» (negro de mierda), указывая на игрока «Кадиса» Калу. Этого не слышал ни один из членов судейской бригады. Через некоторое время «Валенсия» покинула поле, по этой причине матч был временно приостановлен. Обе команды вернулись в раздевалки.

После нескольких минут паузы представитель «Валенсии» Давид Рангель Пастор в присутствии делегата «Кадиса» Антонио Наваррете Рейеса сообщил нам, что они решили заменить Муктара Диакаби и продолжить матч. Кроме того, было согласовано, что обе команды получат 5 минут на разминку, чтобы избежать травм.

Игра возобновилась через 24 минуты после остановки, с этого момента всё проходило как обычно", — говорится в протоколе, которые оказался в распоряжении Marca 5 апреля.

После 29-и туров испанской примеры «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка при восьми победах и 12 поражениях. «Кадис», набравший на один балл меньше, располагается на строчку ниже «летучих мышей».