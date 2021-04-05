Игрок «Кадиса» Кала выступит с публичным заявлением 6 апреля
17:37
«Кадис» во вторник, 6 апреля, организует специальную пресс-конференцию, посвященную расистскому скандалу, который произошел 4 апреля в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:1).
На пресс-конференции выступит защитник «Кадиса» Хуан Кала, которого футболист «Валенсии» Муктар Диакаби обвинил в расистских оскорблениях.
Диакаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, игра была возобновлена.
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