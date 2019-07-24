14:02 | Футбол — Испания

Официально: у Асенсио обнаружен разрыв крестообразной связки

0
Обсудить

Нападающий "Реала" Марко Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, сообщает официальный сайт мадридцев.

23-летний испанец не смог доиграть до конца матч Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2). Футболиста унесли на носилках.

"После тестов, проведенных нашим медицинскими службами, у Асенсио был обнаружен разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска его левого колена. Игрок будет прооперирован в ближайшие несколько дней", – написано в пресс-службе "Реала".

 

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ