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«Один из нас будет кусаться, а другой бить». Диегу Коста потроллил Суареса после игры с «Гранадой»

22:17
Диегу Коста и Луис Суарес. Фото Reuters
Диегу Коста и Луис Суарес. Фото Reuters
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Форвард «Атлетико» Диегу Коста после победы над «Гранадой» (6:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании похвалил одноклубника Луиса Суареса.

33-летний уругваец в своей дебютной игре за мадридцев оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Луис очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, а другой бить», — приводит слова Косты elobservador.com.

«Гранада» пропустила шесть голов от «Атлетико», Суарес оформил дубль в дебютном матче

Атлетико — Гранада

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