«Один из нас будет кусаться, а другой бить». Диегу Коста потроллил Суареса после игры с «Гранадой»

Форвард «Атлетико» Диегу Коста после победы над «Гранадой» (6:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании похвалил одноклубника Луиса Суареса.

33-летний уругваец в своей дебютной игре за мадридцев оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Луис очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, а другой бить», — приводит слова Косты elobservador.com.

«Гранада» пропустила шесть голов от «Атлетико», Суарес оформил дубль в дебютном матче