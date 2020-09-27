«Один из нас будет кусаться, а другой бить». Диегу Коста потроллил Суареса после игры с «Гранадой»
22:17
Форвард «Атлетико» Диегу Коста после победы над «Гранадой» (6:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании похвалил одноклубника Луиса Суареса.
33-летний уругваец в своей дебютной игре за мадридцев оформил дубль и сделал результативную передачу.
«Луис очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, а другой бить», — приводит слова Косты elobservador.com.
«Гранада» пропустила шесть голов от «Атлетико», Суарес оформил дубль в дебютном матче