«Гранада» пропустила шесть голов от «Атлетико», Суарес оформил дубль в дебютном матче

«Атлетико» дома одержал разгромную победу над «Гранадой» (6:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голы забили Диегу Коста, Анхель Корреа, Жоау Феликс, Маркос Льоренте и Луис Суарес (дубль). У гостей единственный мяч записал на свой счет Хорхе Молина.

33-летний Суарес сегодня дебютировал за мадридцев. Также уругваец отметился результативной передачей в этой игре.

«Атлетико» с тремя очками занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» — вторая строчка и 6 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Атлетико» — «Гранада» — 6:1 (1:0)

Голы: Диегу Коста, 9 (1:0). Корреа, 47 (2:0). Жоау Феликс, 65 (3:0). Льоренте, 72 (4:0). Суарес, 85 (5:0). Хорхе Молина, 87 (5:1). Суарес, 90 (6:1).

Нереализованный пенальти: Сауль, 17 (вратарь)

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Витоло, 77), Сауль, Диегу Коста (Льоренте, 71), Феррейра-Карраско (Партей, 71), Корреа (Лемар, 77), Жоау Феликс (Суарес, 71).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Диас, Дуарте (Х.Санчес, 84), Азиз, Кенеди (Мачис, 60), Я.Эррера (Вико, 71), Милья (Брайс, 71), Хорхе Молина, Пуэртас (Соро, 60).

Предупреждения: Дуарте, 15. Жоау Феликс, 27. Сауль, 59. Партей, 74.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

27 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».