Адам Траоре рассказал, что думает о Хави

Полузащитник «Барселоны» Адам Траоре рассказал, что думает о главном тренере каталонцев Хави.

«Хави — легенда «Барселоны». Я разговаривал с ним о жизни, он был на нашем месте, воспитывался в «Барсе» и давал нам советы. Как Пуйоль и другие капитаны, они давали нам советы, и это прекрасные воспоминания.

Хави просит показывать свой талант, играть один в один, перегружать зоны, вносить дисбаланс в оборону соперника, стараться забивать голы. Важное — быть конкурентоспособным», — цитирует Траоре Mundo Deportivo.