Нету начал следить за "Барселоной" со времен Роналдо и Ривалдо

Новичок "Барселоны" Нету рассказал, что давно следит за командой - еще с середины девяностых. Голкипер перешел в "Барсу" из "Валенсии" этим летом.

- Я очень горд, что у меня появилась возможность выступать за "Барсу", - цитирует AS Нету. - Всегда мечтал играть в таком клубе. Возможности появляются, когда этого меньше всего ожидаешь. Я начал следить за "Барсой" со времен Роналдо и Ривалдо. До сих пор помню, как увидел первый гол Роналдо по телевизору в доме моей бабушки.

Роналдо защищал цвета "Барсы" с 1996 по 1997 год, а Ривалдо - с 1997 по 2002-й.