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Эн-Несири: «Интерес от «Вест Хэма»? Это не вопрос денег, но мои мысли только с «Севильей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Севильи» и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири прокомментировал интерес со стороны «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба заинтересовано в трансфере игрока.

«Мне приятно, что некоторые клубы интересуются мной. Но мои мысли с «Севильей». Это не вопрос денег. Это вопрос спорта, желания помочь команды в непростые моменты. У нас отличный состав, и мы уверены, что будем двигаться только вперед. У меня была возможность уйти, но я отказался. Мы нужны друг другу. Впереди много игр, и мы планируем выкладываться на 100%», — приводит слова Эн-Несири Mundo Deportivo.

Марокканец выступает за «Севилью» с 2020 года, его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
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Эспаньол

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Реал

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Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

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Барселона

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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